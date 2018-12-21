Son Dakika Haberleri: O Kuyumcu Polise Teslim Oldu

O Kuyumcu Polise Teslim Oldu

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan kuyumcu polise teslim oldu.

O Kuyumcu Polise Teslim Oldu, System.String[]
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan kuyumcu polise teslim oldu.

Turgutlu ilçesinde, vatandaşların kendilerine teslim ettikleri para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu O.F. polise teslim oldu. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli O.F., ifadesi alınmak üzere, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kuyumcu O.F.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye ye sevke dileceği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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