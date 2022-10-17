Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı - Son Dakika
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Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı

17.10.2022 09:24

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan eşi Burak Sümertaş'ı teslim edilen çizmesi ile hastanede kapısında bekleyen Ceren Sümertaş'ın sözleri yürekleri dağladı. Sümertaş, "Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında 14 Ekim'de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi ise tedavi altına alındı.

KOCASININ ÇİZMESİ İLE BEKLEDİ

Patlamadan sonra ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne getirilen madenci Burak Sümertaş'ın eşi Ceren Sümertaş, önce sahada ardından hastane önünde beklemeye başladı. Eşinin çizmesi ile beklediği sırada dikkati çeken Ceren Sümertaş, gazetecilere konuştu.

O madenci eşi DHA'ya konuştu: Yüreğimiz ağzımızda bekledik

"DİĞER AYAĞI AĞRIDIĞI İÇİN AMBULANSTA ÇIKARMIŞLAR"

Eşinin içeriden ilk çıkanlardan biri olduğunu belirten Ceren Sümertaş, "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Maden faciasında yaralanan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen eş konuştu

"ARKADAŞLARINI DÜŞÜNÜYOR"

Çizmeyi atmadığını ifade eden Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz sonuçta ecel. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım" diye konuştu.

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Madenci 9 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı Madenci 9 arkadaşıyla çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp, 'Geriye bir ben kaldım' yazdı O MADENCİ EŞİ DHA'YA KONUŞTU YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLEDİK O MADENCİ EŞİ DHA'YA KONUŞTU YÜREĞİMİZ AĞZIMIZDA BEKLEDİK
Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maden faciasından yaralı kurtulan kocasına ait çizmeyle hastane önünde bekleyen kadının sözleri yürek yaktı - Son Dakika
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