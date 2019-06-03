Son Dakika Haberleri: O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor
Son Dakika Güncel Haber

O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor

46 dakika önce

Ramazan Bayramı hazırlığı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da giyim mağazaları yoğun günler geçiriyor.

O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor, System.String[]
Ramazan Bayramı hazırlığı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da giyim mağazaları yoğun günler geçiriyor.

Ramazan Bayramı hazırlığı telaşına giren vatandaşlar, giyim mağazalarına akın ediyor. Tekirdağ'da Ramazan Bayramı için hazırlık yapan mağaza işletmecileri, Kiraz Festivali kapsamında kendilerine ayrılan ve Tekirdağlıların yoğun olarak uğradığı sahil alanda giyim standı açarak satışlara günler öncesinden başladı. En yoğun zamanlarını geçiren sahil alana gelen vatandaşlar, gece saat 02.00'lere kadar alışveriş yaptı.

"En yoğun zamanlarımızı geçiriyoruz"

Giyim mağazası işletmecilerinden Erkan Yavaş, "En yoğun zamanlarımızdan birini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi özel hazırlık yaptık. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Giyim mağazalarımızın yanı sıra bir de sahil alanda bize ayrılan yerde giyim standı açtık. Gece saat 02.00'lere kadar açığız. Giyim alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar hem bayram öncesi, hem bayramda hem de bayramdan sonra gelebilirler. Bayramdan sonra da burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Kiraz, Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O mağazalar en yoğun günlerini yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]