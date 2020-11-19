O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi - Son Dakika

Eskişehir Şehirlerarası Terminal binası önündeki bankta geceyi geçiren vatandaş bakım merkezine yerleştirildi.

İhlas Haber Ajansı'ın servis ettiği ve "Otogarda Yürek Burkan Görüntü" başlığı ile yer alan haberle ilgili yapılan açıklamada, "Birol Çolak isimli vatandaşımız İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde ilimizde bulunan bir bakım merkezine yerleştirilmiş, gerekli sağlık ve sosyal destek yardımları sağlanmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR