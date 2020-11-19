O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi - Son Dakika

O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi

19.11.2020 17:09
O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi, System.String[]

Eskişehir Şehirlerarası Terminal binası önündeki bankta geceyi geçiren vatandaş bakım merkezine yerleştirildi.

Eskişehir Şehirlerarası Terminal binası önündeki bankta geceyi geçiren vatandaş bakım merkezine yerleştirildi.

İhlas Haber Ajansı'ın servis ettiği ve "Otogarda Yürek Burkan Görüntü" başlığı ile yer alan haberle ilgili yapılan açıklamada, "Birol Çolak isimli vatandaşımız İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde ilimizde bulunan bir bakım merkezine yerleştirilmiş, gerekli sağlık ve sosyal destek yardımları sağlanmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur         
16:40
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi         
16:19
Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu         
15:47
Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı         
15:32
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL         
14:53
200 bin lira değerinde peynir çalan hırsız, yakayı ele verdi 200 bin lira değerinde peynir çalan hırsız, yakayı ele verdi         
14:17
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 17:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: O mağdur vatandaş bakım merkezine yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei