O maymun yavrularının ismi anketle belirlenecek

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yakalanan ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 2 makak maymun yavrusunun ismini, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri belirleyecek. Maymun yavruları, 2 ay içerisinde Hayvanat Bahçesi'nin çeşitli noktalarına yerleştirilen isim defterinden çıkacak anket sonucuyla isimlerine kavuşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, yeni üyelerini sağlık kontrolünden geçirdi. Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki otomobilde 5 gün önce bulunan maymunlar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Habur Sınır Kapısı'nda yakalanarak el konulan 2 maymun türünün inceleme sonucunda "makak" olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Biri dişi, biri erkek olan yavruların yaklaşık 1,5-2 aylık olduklarını anlatan Özsöyler, "Bize getirildikten sonra kan tahlillerini yaptık, akciğer filmlerini çektik. Tüm kontrollerini yaptık. Hayvanlar gümrükten geçerken yolda biraz hırpalandıkları için yoğun bakım ünitesine aldık. Burada gerekli bakımlarını yaptık. Şimdi de küçük bir kafese aldık. Burada bakıcıları tarafından 4-5 kez meyveler, protein yönünden zengin süt ve gıdalarla besliyoruz." dedi.

Celal Özsöyler, yaban hayvanlarının evde beslenmeye uygun canlılar olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Mutlaka doğal ortamlarında veya hayvanat bahçelerinde olmaları gerekir. Ev ortamında bakılması yasal değildir, cezai müeyyideleri vardır. Bu hayvanlar 20-25 kilograma kadar çıkıyorlar. Bizde de büyümüş olan bireyler var ama bunlar çok küçük oldukları için belli bir olgunluğa ulaşana kadar bakımlarını yapacağız. Bunların büyümeleri 1,5-2 yılı bulur."

İlerleyen günlerde hayvanat bahçesinin yeni üyeleri için isim bulunmasına yönelik bir anket çalışması yürüteceklerini belirten Özsöyler, ziyaretçiler tarafından Zooloji ve Doğa Müzesi, akvaryum ve kuş cennetine bırakılan isim defterine yazılan isimlerden belirleneceğini vurguladı.

(İHA)