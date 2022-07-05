O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı - Son Dakika
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O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı

05.07.2022 14:20

O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı Mahsun Kırmızıgül ile gündeme gelen mekanla ilgili belediyeden açıklama Bodrum Belediyesi geçen hafta Mahsun Kırmızıgül konseri ile ilgili gündeme gelen mekan hakkında açıklama yaptı.

O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı

Mahsun Kırmızıgül ile gündeme gelen mekanla ilgili belediyeden açıklama

MUĞLA - Bodrum Belediyesi geçen hafta Mahsun Kırmızıgül konseri ile ilgili gündeme gelen mekan hakkında açıklama yaptı. Bahse konu mekana kaçak eklentilerin yapıldığının bildirildiği açıklamada "Ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş olan işletmeye aykırılıkları giderilmediği için canlı müzik ruhsatı düzenlenmemiştir." denildi.

Mahsun Kırmızıgül, geçen hafta Bodrum Yalıkavak'ta dinleyicileriyle buluştu. Ancak Kırmızıgül'ün sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre çıktığı mekanın canlı müzik yapma izni yoktu. Bu yüzden 53 yaşındaki sanatçının ses sistemiyle canlı müzik yapmasına izin verilmedi. Mahsun Kırmızıgül, bunun üzerine şarkılarını ses sistemi olmadan söyledi.

Ünlü sanatçı Kırmızıgül, "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz" dedi.

Kamuoyunda tartışmaya neden olan konu ile ilgili Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bodrum Belediyesi sorumluluk alanı içinde yer alan Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'nda yer alan "Gala" adlı işletmede yaşanan, ulusal basında ve sosyal medyada gündeme gelen "canlı müzik yayını" konusuna ilişkin bir takım yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için kamuoyu bilgilendirmesi yapma gereği duyulmuştur. 16 Mayıs 2022 tarihinde, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmenin, restoran binasına yapılan ilave eklentiler ile kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan İskele İmar Kanunu gereğince mühürlenmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Dolayısıyla, ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş olan işletmeye aykırılıkları giderilmediği için canlı müzik ruhsatı düzenlenmemiştir. Kamuoyunda iddia edildiği gibi Kaymakamlık ve Belediye, "Bodrum'da müzik yayını yapılmasını istemiyor, turizme zarar veriyor" şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: İHA

Mahsun Kırmızıgül, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel O mekanın kaçak yapıları mühürlendi, yasal süreç başlatıldı - Son Dakika

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