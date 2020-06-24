O MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ - Son Dakika

O MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Haber: Emin YEŞİL/İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve minibüsün trafikten men edildiğini açıkladı.
Haber: Emin YEŞİL/
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve minibüsün trafikten men edildiğini açıkladı.Sultangazi'de sabah saatlerinde işe gitmek için bir minibüse binen Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs sürücüsünün sigara içmesi ve maske kullanması üzerine sürücüyü uyardı. Beklemediği bir tepki ile karşılaşan kadın yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hakarete uğradı. Minibüs sürücüsünün kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret ettiği ve minibüsten indirdiği olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:59 Kaynak: DHA
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