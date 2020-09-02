O minibüsü Bursa polisi affetmedi - Son Dakika

O minibüsü Bursa polisi affetmedi

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs sürücüsüne 3.150 TL idari para cezası uygulandı

BURSA - Bursa'da yolcu minibüsünde korona virüs tedbirlerine uyulmadan yapılan üst üste yolculuk cezasız kalmadı.

Doğu yönünde çalışan minibüsteki görüntü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede minibüsü tespit edip sürücüye 3386 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyeti getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulunuluyor.

Buna rağmen dün şehrin doğu kısmına çalışan bir minibüste çekilip sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler tedirgin etti. Görüntüde, minibüsün kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin hınca hınç dolu olması ve sosyal mesafeye uymaması 'pes' dedirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerden yola çıkarak yaptıkları araştırma sonrasında normalinden fazla yolcu taşıyan minibüsü ve sürücüsünü tespit etti.

16 M 1129 plakalı minibüsün sürücüsü C.A.'ya 236 lira trafik cezası ayrıca, ayakta ve fazla yolcu alarak taşıma yapması sebebiyle Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Osmangazi Kaymakamlığınca 3.150 TL idari para cezası uygulandı.