O motosikletlinin kimlik bilgileri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel O motosikletlinin kimlik bilgileri belli oldu - Son Dakika

O motosikletlinin kimlik bilgileri belli oldu

6 saat önce

Mecidiyeköy'de metrobüs ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden motosikletli sürücünün kimlik bilgileri belli oldu.

O motosikletlinin kimlik bilgileri belli oldu, System.String[]

Mecidiyeköy'de metrobüs ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden motosikletli sürücünün kimlik bilgileri belli oldu. Motosiklet sürücüsü Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna'da öğrenci olduğu ve kısa zaman önce Türkiye'ye askere gitmek için geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen Emrecan Azder(27) isimli gencin kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 TN 2706 plakalı metrobüsle çarpışmış ve olay yerinde kalp masajı yapılan motosikletli hastaneye kaldırılmıştı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Emre Can Azder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TÜRKİYE'YE ASKERE GİTMEK İÇİN GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna'da olduğu ve kısa zaman önce Türkiye'ye askere gitmek için geldiği öğrenildi. Gencin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

Mecidiyeköy, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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