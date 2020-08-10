"O mu bu mu?" sorularının bu haftaki konuğu doktor Mehmet Öz!

Emmy ödülü, TIme'a kapak olmaktan daha kıymetli

? ABD'de birçok başarının altında imzanız var. Hangisi daha değerli, Emmy ödülü mü Time'a kapak olmak mı?

Emmy ödülü çünkü en iyi TV şovu olarak seçiliyorsunuz ve bu ödül ekibe geldiği için herkes mutlu olup kutluyor.

? Hangisine konuk olmak sizi daha çok eğlendirdi? Oprah Winfrey Show mu South Park mı?

Oprah'nın şovu. İnsanı olduğundan daha akıllı yapıyor. Bir de çok güzel vakit geçiriliyor.

? Hangisini tercih ederdiniz? Jennifer Lopez ile mı Madonna ile düet mi?

Jennifer Lopez hem böylece birlikte dans da edebiliriz. Hatta dur sana bir birlikte bir fotoğrafımınızı yollayayım...

Akşam seksi sabah seksinden iyi çünkü libidonuz daha yüksektir

? Şöyle birkaç saat kafa dinlemek istediniz... İyi bir roman mı güzel bir film mi?

Bence film çünkü gözünü kapatma ve tamamen rahatlama imkanı da sağlıyor.

? Hangisi daha baştan çıkarıcı? Afrodizyak bir yemek mi, güzel bir masaj mı?

Masaj çünkü insanın bütün duyularını gevşetiyor.

? Yeni buluşunuz 'System 20'deki seks öneriniz nedir, uykudan önce mi sonra mı?

Uykudan önce. Hem libidonuz daha yüksektir, etraf daha sakindir ve hem de iyi bir sonuç için daha fazla vaktiniz vardır.

? Her yaz tatil için Ege'ye geliyorsunuz. Türk sahilleri mi Yunan adaları mı?

Tabii ki Türk sahilleri! Daha az kalabalık, su sıcak, eğlenceli günler ve romantik geceler için muhteşem yerler ve doğa var.

? İyi bir tavlacısınız... Tavla mı satranç mı?

Satranç çünkü uzun vadeli strateji oluşturmayı seviyorum. Babamsa matematik ve tavla severdi böylece ihtimalleri daha hızlı hesaplardı.

? Ailenizin Boğaz'da çok güzel bir yalısı var... Sizce hangi yaka daha güzel, Anadolu mu Avrupa mı?

Avrupa çünkü şehir merkezine daha çabuk ulaşıyorum ve sahilde araba sürmeyi çok zevkli.

? Zaman makinesini icat ettiniz. Hangisine gidersiniz, geçmişe mi geleceğe mi?

Geçmişe gidip İstanbul'un gelişimini görmek isterdim.

Evlenmek hayatımın en doğru kararıydı. Bir eş yeterince iş zaten, fazlasını neden isteyeyim?

Dede olmak, baba olmaktan daha güzel

? Rüyalarınızı hangi dilde görüyorsunuz? İngilizce mi Türkçe mi?

Rüyamda hangi ülkeyi gördüğüme, nerede olduğuma göre değişiyor.

? 60 yaşına giriyorsunuz... Hangi dönem daha güzel, 20'ler mi 50'ler mi?

50'ler... O yaştan sonra hayat için daha az anksiyete yaşıyorsunuz.

? Hangisi daha güzel yaşanıyor? Baba olmak mı dede olmak mı?

Dede olmak çünkü yaramazlık yaptıkları zaman torunları anne-babasına geri postalayabiliyorsunuz.

? Hayvanları çok sevdiğinizi biliyorum... Kedi mi köpek mi?

Hem sadık ve hem de oyuncu olduğu için köpek. Köpekler çocuklara da gözkulak olup onları güvende tutar.

? İnsan ömrü uzuyor. Birkaç evlilik mi bir yastıkta kocamak mı?

Evlenmek hayatımın en doğru kararıydı. Bir eş yeterince iş zaten, fazlasını neden isteyeyim?

Menemen soğansız olmalı. Nefesi kötü kokan insana tahammül edemem.

İskenderi mantıya tercih ederim

? Etçi Nusr'et programınıza konuk oldu... Etinizi siz nasıl seversiniz, az pişmiş mi çok pişmiş mi?

Az pişmiş. O zaman etin tadını daha iyi alırsınız.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz. Mantı mı iskender mi?

İskender tabii ki. Tatların damağımı bağımlı hale getiren muhteşem bir kombinasyonu.

? Türkiye'de bu konuda da ikiye bölündük... Soğanlı menemen mi soğansız menemen mi?

Soğansız çünkü nefesi kötü kokan insana tahammül edemem.