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O müdürün memurluktan ihracı istendi - Son Dakika

O müdürün memurluktan ihracı istendi

10.06.2021 11:37
O müdürün memurluktan ihracı istendi, System.String[]

HATAY'ın Dörtyol ilçesi Belediyesi'nin, İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açtığı Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın memurluktan çıkarılması istendi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesi Belediyesi'nin, İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açtığı Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın memurluktan çıkarılması istendi. 8 iş günü içinde savunması istenen Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçunu işlediği iddia edildi. Savcılığa dilekçeyle bildirimde bulunan Yıldız, "Soyut suçlamayla beni devlet memurluğundan çıkarmayı teklif ediyorlar. Atlarla ilgili dahlim de imzam da yok. Bu, kişisel husumet sahiplerince yapılmış işlem" dedi.

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. 'KAYBOLDU' İHBARIBelediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C.'nin, iddiaya göre, belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi. Atlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra A.E. ve C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayıp, atların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tuttu. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNE İDARİ SORUŞTURMAOlayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında, görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi.MEMURLUKTAN ATILMASI KARARIYıldıray Yıldız hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yaparak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten işlediğinin tespit edildiği kaydedildi. Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile cezalandırılması istendi.YILDIZ: ATLARLA İLGİLİ DAHLİM DE İMZAM DA YOK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldıray Yıldız, "İdareler kamu yararına işlem yapar ancak yapılacak disiplin soruşturmaların kanuna uygun şekilde yapılması gerekiyor. Burada 'görevi ihmal ve görevini yapmaması' denilmiş. Hangi görevi kötüye kullandığımız belirtilmemiş. Hiçbir suçun tanımı yok. Bir hırsızlık, yolsuzluk mu yapmışım? Böyle bir şey yok. Soyut bir iddiayla suçlamayla beni devlet memurluğundan çıkarmayı teklif ediyorlar. Atlarla ilgili dahlim de imzam da yok. Bu kişisel husumet sahiplerince yapılmış bir işlem. Beni bu şekilde cezalandırıyorlar" dedi.


O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi
O müdürün memurluktan ihracı istendi

Yıldıray Yıldız, Veteriner, Hisarcık, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel O müdürün memurluktan ihracı istendi - Son Dakika


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