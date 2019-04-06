Son Dakika Haberleri: O Nineye Bir İnek de İş Adamından Geldi

O Nineye Bir İnek de İş Adamından Geldi

17 dakika önce

O nineye bir inek de iş adamından geldi -İş adamı ve gönüllüler bir oldu, teyzeye yavrusuyla inek hediye edildiDENİZLİ - Denizli'de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arkasından döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı.

O nineye bir inek de iş adamından geldi
-İş adamı ve gönüllüler bir oldu, teyzeye yavrusuyla inek hediye edildi

DENİZLİ - Denizli'de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arkasından döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Teyzeye bir inek de iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz'dan geldi. Sabiha ninenin sevinci gözlerinden okundu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel'in (70), ineğinin arkasından döktüğü gözyaşları tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen Ahmet Reyiz Yılmaz, Sabiha Nine'ye 1 inek ve 1 buzağı hediye etti. Devreye giren gönüllü vatandaşların da yardımıyla yavrusu olan bir inek alınarak Sabiha teyzeye teslim edildi.
Sabiha Nine: "Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun"
Yapılan yardımlardan dolayı yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Sabiha nine ise, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Sabiha Nine, ineklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi.
Teyzenin sesini duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden Ahmet Reyiz Yılmaz, "Allahu Teala bir alırsa, iki verir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:24 Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/ İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O Nineye Bir İnek de İş Adamından Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]