O okul müdürü açığa alındı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenciye psikolojik şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Okul Müdürü'nün açığa alınıp, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.