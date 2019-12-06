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O okul müdürü açığa alındı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenciye psikolojik şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Okul Müdürü'nün açığa alınıp, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

O okul müdürü açığa alındı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenciye psikolojik şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddia edilen Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Okul Müdürü'nün açığa alınıp, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Okul Müdürü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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