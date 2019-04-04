Son Dakika Haberleri: O Olaydan Sonra Çocuk Girmesi Yasaklandı

O Olaydan Sonra Çocuk Girmesi Yasaklandı

1 saat önce

DİVANDA, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

O Olaydan Sonra Çocuk Girmesi Yasaklandı, System.String[]
DİVANDA, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi. Daha önce Danimarka Parlamentosuna çocukla gelinmesi konusunda bir kural bulunmadığı kaydedildi. Geçen ay parlamentodaki toplantıya bebeğiyle giden Muhafazakar Partili Mette Abildsgaard, Parlamento Başkanı Kjaersgaard tarafından uyarılmış ve bebeğin dışarıya çıkarılması istenmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:54 

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