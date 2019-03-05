Son Dakika Haberleri: O Pankartı Görünce Ziyarete Gitti

O Pankartı Görünce Ziyarete Gitti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş'te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı görünce davete icabet etti.

O Pankartı Görünce Ziyarete Gitti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş'te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı görünce davete icabet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Tire'nin ardından Ödemiş ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Soylu'yu bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan dinledi. Bir apartmanın balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı gören Bakan Soylu, programın ardından o eve giderek ziyarette bulundu. Çoban ailesinin çay davetini kırmayan Soylu, Havva-Mustafa çifti ve kızları Aleyna Çoban ile sohbet etti. Bir yıl önce Muhammet Onur adında kalp hastası evladını kaybeden Çoban ailesi, Muhammet Onur'un bugün doğum günü vesilesiyle mevlit okuttuğunu ve pilav dağıttığını söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Süleyman Amca, Ödemiş, İzmir, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı

Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı İzmir Köpeğe İsyan Ettiren İşkence
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O Pankartı Görünce Ziyarete Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]