O Pankartı Görünce Ziyarete Gitti
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş'te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı görünce davete icabet etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İzmir Ödemiş
'te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca
çaya bekliyoruz" yazılı pankartı görünce davete icabet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Tire
'nin ardından Ödemiş ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Soylu'yu bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan dinledi. Bir apartmanın balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı gören Bakan Soylu, programın ardından o eve giderek ziyarette bulundu. Çoban ailesinin çay davetini kırmayan Soylu, Havva-Mustafa çifti ve kızları Aleyna Çoban ile sohbet etti. Bir yıl önce Muhammet Onur adında kalp hastası evladını kaybeden Çoban ailesi, Muhammet Onur'un bugün doğum günü vesilesiyle mevlit okuttuğunu ve pilav dağıttığını söyledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:31 Kaynak: İHA
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