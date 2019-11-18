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O patlama mühimmatın yapısının bozulması sonucu yaşanmış
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi...
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."denildi.
(İHA)
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