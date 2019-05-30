O patron serbest
30 dakika önce
Beşiktaş'ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:45 Kaynak: İHA
'ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanları darp ettiği iddia edilen patron Şahin Ş. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan
'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayına getirilen Şahin Ş. savcılık sorgulamasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şahin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
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Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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