O Paylaşımı Yapan Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı yapan Ekşi Sözlük yazarının tutuklandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye
'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı yapan Ekşi Sözlük yazarının tutuklandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda'daki camilere yapılan saldırıdan sonra "Videoyu izlerken Türkiye'ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim" paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya
ili Alanya
ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:16 Kaynak: İHA
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