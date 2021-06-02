O paylaşımı yaptığına pişman oldu: Kadınları üzmeye utanmıyor musun? - Son Dakika

O paylaşımı yaptığına pişman oldu: Kadınları üzmeye utanmıyor musun?

MUTLU ANINI PAYLAŞTIRol aldığı Coronation Street adlı diziyle ünlenen 30 yaşındaki İngiliz yıldız Helen Flanagan, Instagram'da paylaştığı bir poz yüzünden eleştiri oklarını üzerine çekti.

MUTLU ANINI PAYLAŞTI

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Rol aldığı Coronation Street adlı diziyle ünlenen 30 yaşındaki İngiliz yıldız Helen Flanagan, Instagram'da paylaştığı bir poz yüzünden eleştiri oklarını üzerine çekti. 12 yıldır birlikte olduğu Scott Sinclair'den üçünü çocuğunu sekiz hafta önce dünyaya getiren Flanagan, bikinisini giyip iki kızını da yanına alıp kocasına poz verdi.



BAZI TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI Sonra da bu pozu Instagrm sayfasında paylaştı. Kendisi pembe- beyaz kareli bikini giyen, iki kızına da aynı desende mayo giydiren Helen Flanagan, sadece sekiz hafta önce üçüncü bebeğini dünyaya getirmiş olmasına rağmen, eski formuna kavuşmasıyla da dikkat çekti. İşte bu paylaşıma yönelen ve Helen Flanagan'ı da çok şaşırtan tepkiler de bu yüzden geldi.



"DİĞER ANNELER ÜZÜLDÜ"


Birçok hemcinsi Helen Flanagan'ın, doğumdan sekiz hafta sonra bu kadar forma girmesine mutlu olduklarını belirtirken bazıları da onun bu paylaşımla diğer kadınları üzdüğünü ileri sürdü. Çok sayıda takipçisi, Helen Flanagan'ı, kendisi kadar kısa sürede forma giremeyen diğer kadınları üzmekle eleştirdi.



ÜÇ ÇOCUK ANNESİ


Bir takipçisi Helen Flanagan'ın paylaşımına "Kesin olarak doğumdan sonra bu kadar kısa sürede bu kadar forma giremezsin" diye yazdı. Flanagan'ın bu paylaşımının, kendileri de kısa bir süre önce doğum yapan ama eski formlarına geri dönemeyen kadınları üzdüğü ve kötü hissettirdiğini savunan çok sayıda takipçisi de oldu.

OLUMSUZ YORUMLARA ÜZÜLDÜ


Flanagan'ın yakın bir arkadaşı da basına, güzel oyuncunun bu tepki yorumları nedeniyle şaşırdığını ve korktuğunu belirtti. Arkadaşı "Helen'ın bu paylaşımı çok güzel yorumlar da aldı. Ancak aldığı olumsuz yorumlar da onu bir o kadar kırdı ve üzdü, hatta bazıları korkuttu" diye konuştu.



'ELEŞTİRİ ALACAĞINI BİLMESİ GEREKİRDİ'


Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yorum yapan bir kullanıcı, kendisinin de doğum yaptıktan kısa süre sonra eski formuna kavuştuğunu belirterek bunun genetik bir şans olduğunu savundu. Bir başka kullanıcı da Helen Flanagan'ın, bu paylaşımı yaptıktan sonra bu tür eleştiriler alacağını bilmesi gerektiğini ileri sürdü.



ÜÇ ÇOCUKLU, MUTLU ÇİFT


Helen Flanagan, 2009 yılından bu yana futbolcu Scott Sinclair ile birlikte. Nişanlı olan mutlu çiftin, 5 yaşında Mathilda ve 2 yaşında Delilah adında iki kızı bulunuyor. Helen Flanagan ve Scott Sinclair, bundan 8 ay önce de Charlie Scott adını verdikleri erkek bebeklerine kavuştu. Flanagan, doğum sırasında da doğum yaptıktan sonra da sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersize de ağırlık verdiğini söylemişti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:28 

Son Dakika Magazin O paylaşımı yaptığına pişman oldu: Kadınları üzmeye utanmıyor musun? - Son Dakika Magazin
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