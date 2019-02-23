O Pes Etmezse Biz de Etmeyiz: Gökhan'ın Savaşı

ALMANYA'nın Münih
kentinde yaşayan Kayserili Kıraç ailesinin, bugüne kadar dünyada sadece birkaç kişide rastlanan 'Novo mutasyon DNM1L' adlı hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki çocukları Gökhan Kıraç
, doktorların, "Yaşamaz, ümidi kesin" demesine rağmen 1.5 yıldır inanılmaz yaşam mücadelesi veriyor. Ailenin ikinci çocuğu Gökhan, tedavisi bulunmayan hastalığı nedeniyle 1.5 yıldır hastanelerin yoğun bakım servislerinde kaldıktan sonra, en son yatırıldığı hastaneden "Yapacak bir seyimiz yok zaten seneyi göremez denilerek" çıkarıldı.
ÖLÜMÜN BEKLENDİĞİ YERE GÖTÜRMEDİK
Gökhan'ın 34 yaşındaki babası Göksel Kıraç, bu zorlu dönemi ve ailece yaşadıklarını Hürriyet
'e anlattı: "2017 yılının Ağustos ayında ailece Antalya
'ya tatile gittik. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan Gökhan, tatilin ikinci gününde ani bir atak geçirdi. Hastalığı bu şekilde ortaya çıktı. Önce otelin doktoruna gittik, oradan ambulansla hastaneye kaldırıp solunum makinesine bağladılar. Duruma hakim olamayınca, bizi eğitim ve araştırma hastanesine götürdüler. Ancak onlar da bir şey yapamadı ve üniversite hastanesine gittik. 3 gün sonra bize 'Çocuğunuz sabaha çıkmayabilir, her şeye hazırlıklı olun' dediler. Ama Gökhan yaşamaya devam etti. Bunun üzerine, 'Çocuğunuzu Almanya
'ya götürün' dendi ve o gün bugündür hastanelerin yoğun bakım servislerinde kalan Gökhan'ı, hastane çıkış verdiği için mecburen eve getirdik. Onu ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere götürmek istemedik."
HASTALIĞI HÜCRELERİNİ BOZUYOR
"Münih'te hastanede kaldığı 4 ay boyunca iki kez ölümden döndü. Daha sonra yapılan araştırmalarda oğlumun hastalığının dünyada sadece beş çocukta olduğu, bunun görülen üçüncü vaka olduğunu ve DNM1L ismiyle hücre bozukluğuna neden olan bu hastalığın çaresinin olmadığını söylediler. Bu arada oğlumun durumu biraz düzelmişti. O yüzden Münih'e 80 km uzaklıktaki Vogtareuth kentinde Schön Klinik adlı bir başka hastaneye gönderdiler. Ama orada da bu hastalığı tanımadıkları için 2-3 ay sonra pes ettiler ve bizi tekrar Münih'e aynı hastaneye geri gönderdiler."
HAFTA İÇİ ANNE HAFTA SONU BABA
Münih'te bir süre tedavisi yapıldıktan sonra bu kez KKH Traunstein hastanesine gönderilen Gökhan, burada yaklaşık 6 ay kaldiktan sonra, Hastanedeki doktorların "Çocuğunuz büyük bir olasılıkla seneyi göremez, onu eve götürün ya da ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere gidin" diyerek hastaneden çıkardı. Gökhan eve geldi. 1,5 yildir inanılmaz bir yasam mücadelesi veren bu süre içerisinde iki kez ölümden dönen Gökhan'ı ailesi 1 gün bile yalnız bırakmadı. Anne
Betül Kıraç, haftanın beş günü Gökhan'ın yanında kalarak bütün bakımını yaparken, Baba Göksel Kıraç ise cuma akşamı nöbeti devralıp pazar akşamları eve dönüyordu. Aile Gökhan'ın eve gelmesiyle tekrar birlikte olma sevincini buruk şekilde yaşıyor. Bütün yaşam destek üniteleriyle eve getirilen Gökhan, 24 saat bakım servisi hizmetinden de yararlanacak. Ailenin 9 yasindaki kizi Senay, nihayet anne ve babasıyla aynı anda evde olacağı için çok sevinçli. Kardeşinin eve gelmesinden büyük mutluluk duyuyor. Anne Betül Kıraç hastanedeki bütün imkanların evde olmamasından biraz endişeli ama neredeyse iki yıl sonra evde ailece olmaktan da mutlu.
OĞLUM ÇOK GÜÇLÜ
Gökhan'ın güçlü olduğunu ve hala yaşamak için savaştığını belirten baba Kıraç, "Doktorlara göre Gökhan'ın şimdiye kadar ölmüş olması gerekiyordu. Oğlumuzu nasıl ölüme terk edebiliriz? Lütfen sesimiz duyulsun ve biri bize yardım etsin. Oğlum hem Alman hem de Türk vatandaşı. Biz yalnız başımıza mücadelemize devam ediyoruz. Türkiye Sağlık Bakanlığı
'na ve Cumhurbaskanlığına yazılar gönderdik ama hala bir cevap gelmedi. Aynı zamanda Almanya Sağlık Bakanlığı'na da müracatta bulunduk. Yetkililer sesimizi duysun ve bize yardım eli uzatsın. Gökhan hayatta kalmak için bu kadar mücadele ederken küçücük bir çocuğa yardım edecek bir önder lazım. Amerika
'da Teksas
Eyaletinde nöroloji uzmanı bir Türk doktorla görüşmelerimiz sürüyor. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah daha iyi durumlara gelebileceği ilaç tedavileri bulunur. Gökhan'ın tedavisiyle ilgilenecek, bize yol gösterecek bir doktor arıyoruz. Göz göre göre çocuğumuzu ölüme terk etmeyeceğiz. Gökhan savaştığı sürece biz de savaşacağız" diyor.