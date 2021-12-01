Üye Girişi
O polis memurunun müebbet hapsi istendi - Son Dakika

O polis memurunun müebbet hapsi istendi

01.12.2021 12:22
O polis memurunun müebbet hapsi istendi

Bursa'da İbrahim Can Aslan'ı (23) trafik kazası sonrası çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru (27) ile 3 arkadaşı hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Bursa'da İbrahim Can Aslan'ı (23) trafik kazası sonrası çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren polis memuru Oktay Doğru (27) ile 3 arkadaşı hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziranda Yıldırım Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, İbrahim Can Aslan'ın (24) otomobiline çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, iki arkadaşa silah çekerek hakaret etti.

Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, izne gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu aradı. Arkadaşlarının trafikte kavga ettiğini duyan Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Aras'ın yanına gitti. İbrahim Can Aslan'ı arayan şüpheliler, konuşmak için buluştu. Aslan ile diğer grup arasında yine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Oktay Doğru, silah çektiği öne sürülen Aslan'a ateş etti. İbrahim Can Aslan kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Doğru, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, bilgi verdi. Gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre, İbrahim Can Aslan'ın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, 3 el atılan ateşli silahla yaralandığı, iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanıklar Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Aras ile tutuksuz sanık Furkan U. (20) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak. - BURSA

Polis Memuru, İbrahim Can, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa O polis memurunun müebbet hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! 13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor         
13:13
Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!         
13:05
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak         
11:25
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: O polis memurunun müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement