O polislere başarı belgesi
1 saat önce
Tekirdağ'da YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
'da YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi verildi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
,(Yükseköğretim Kurumları Sınavı
) YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi taktim etti.
Vali Yıldırım; "Göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
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