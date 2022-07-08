O rapor geldi! Defalarca istismara uğrayıp öldürülen minik Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

O rapor geldi! Defalarca istismara uğrayıp öldürülen minik Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı

08.07.2022 16:42

İzmir'de Eymen Sadık Durak'ın tandırda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu sanıklardan anne Mine Durak için istenen akıl sağlığı ve zeka geriliği raporunun sonucu netleşti. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından verilen raporda şahsın herhangi bir akıl sorunu olmadığı tespit edilirken cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor düzenlendi. Diğer taraftan yapılan incelemeler sonucunda Eymen'in defalarca istismara maruz kaldığı ortaya .

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti.

CANSIZ BEDENİ TANDIR ÇUKURUNDA BULUNDU

Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen'in cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

EYMEN'İN İSTİSMAR EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada, Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Ayrıca telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. 'Güzelbahçe Deniz' isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan, bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edilirken, Mine Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtildi. Durak'ın, suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı da yine raporda yer aldı. Bu sebeplerden ötürü Durak'ın, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin 'anneye', ikinci kez 'cezai ehliyeti tam' raporu Son dakika haberleri: İzmir'de Eymen'in öldürülmesine ilişkin 'anneye', ikinci kez 'cezai ehliyeti tam' raporu Cansız bedeni tandır kuyusunda bulunmuştu...Minik Eymen'in annesine 'cezai ehliyeti tam' raporu Cansız bedeni tandır kuyusunda bulunmuştu...Minik Eymen'in annesine 'cezai ehliyeti tam' raporu
Kaynak: İHA

Güzelbahçe, Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa O rapor geldi! Defalarca istismara uğrayıp öldürülen minik Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: O rapor geldi! Defalarca istismara uğrayıp öldürülen minik Eymen'in annesinin cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement