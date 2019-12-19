O şahıs, çekilen videosunun çarpıtılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel O şahıs, çekilen videosunun çarpıtılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

O şahıs, çekilen videosunun çarpıtılmasına tepki gösterdi

6 saat önce

Elazığ'da videosu çekilmesiyle sosyal medyada gündeme gelen 1 çocuk babası Deniz Taze, Vali ile hiç görüşmediğini o gün yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını, kimler tarafından da çekildiğini bilmediğini söyledi.

O şahıs, çekilen videosunun çarpıtılmasına tepki gösterdi, System.String[]

Elazığ'da videosu çekilmesiyle sosyal medyada gündeme gelen 1 çocuk babası Deniz Taze, Vali ile hiç görüşmediğini o gün yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını, kimler tarafından da çekildiğini bilmediğini söyledi.


Evli ve 1 çocuk babası Deniz Taze, birkaç gün önce yaptığı konuşma ile sosyal medya ve bazı haber sitelerinde "Sırtımı sıvazladılar peçete sat dediler" konuşmasını çekip çarpıtılarak yayınlamasına tepki gösterdi.


Bunun üzerine bir video çekerek açıklamalarda bulunan Taze, vali ile arasında Spekülasyonlar oluşturulmak istendiğini ve videoyu çekenler hakkında şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.


Vali ile hiç görüşmemiş


Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Haberlere konu olan Deniz Taze'nin İlimiz Valisi ile herhangi bir görüşmesi söz konusu olmayıp, bu konuda kişinin kendi beyanını içeren video görüntüsü ekte gönderilmiştir. Önceki asılsız haber metinlerin yayından kaldırılmasını aksi takdirde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz" denildi.


"Yaptığım konuşmalar çarpıtıldı, vali ile görüşmedim"


Öteyandan Deniz Taze, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile bir araya geldi.


Çekilen videoyla kendisinin kullanıldığını ve vali ile aralarını bozmaya çalıştıklarını aktaran Deniz Taze, "İsmimi kullanarak bir ilin idari amirini kötülediler. Bu selpak olayını da çarpıtarak vali ile aramızdaki olayı büyüttüler, öyle bir şey yok. O an benim videomu çeken adamın kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Vali bey ile görüşmedim. Yaptığım konuşmalar çarpıtıldı. Sayın valim bana bu kelimeyi kullanmadı. vali beyin ismini kullanarak aramızda spekülasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Birkaç kişi çıkmış sayın valimi karalamaya çalışıyor. Benle, vali arasında böyle bir konuşma olmadı. Selpak olayı olmadı lafımı çarpıttılar. O kişilerden şikayetçi olacağım"diye konuştu. - ELAZIĞ

Selpak, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:33 Kaynak: İHA
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