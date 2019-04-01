O Saldırıyı, Takipçileri Onu Kınadı: 'Senin Yüzünden'
28 dakika önce
OLAYIN görüntülerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Sebastian Kurz, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.
OLAYIN görüntülerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Sebastian Kurz
, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya
'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı. Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden saldırgana tepki göstererek, mağdurla dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Öte yandan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kurz'un paylaşımını da eleştirerek, ülkede artan İslam düşmanlığını aşırı sağcı hükümetin tetiklediğini ifade etti. Saldırıya maruz kalan başörtülü kadın tarafından çekilen görüntülerde, Avusturyalı yaşlı bir kadının, Avusturya doğumlu Müslüman kadına ırkçı ağır hakaretler ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26
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