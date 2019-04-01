Son Dakika Haberleri: O Saldırıyı, Takipçileri Onu Kınadı: 'Senin Yüzünden'

O Saldırıyı, Takipçileri Onu Kınadı: 'Senin Yüzünden'

28 dakika önce

OLAYIN görüntülerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Sebastian Kurz, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

O Saldırıyı, Takipçileri Onu Kınadı: 'Senin Yüzünden', System.String[]
OLAYIN görüntülerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Sebastian Kurz, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı. Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden saldırgana tepki göstererek, mağdurla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Öte yandan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kurz'un paylaşımını da eleştirerek, ülkede artan İslam düşmanlığını aşırı sağcı hükümetin tetiklediğini ifade etti. Saldırıya maruz kalan başörtülü kadın tarafından çekilen görüntülerde, Avusturyalı yaşlı bir kadının, Avusturya doğumlu Müslüman kadına ırkçı ağır hakaretler ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26 

Avusturya, Güncel
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