'O' sanayi sitesinin tek kadın oto yıkamacısı - Son Dakika

'O' sanayi sitesinin tek kadın oto yıkamacısı

Sanayi sitesinin tek kadın oto yıkamacısından '8 Mart Dün Kadınlar Günü' mesajı:

-"Kadınlar çok güçlüdür, akıllarına koydukları her işi de yaparlar"

-Sanayi sitesinden açan karanfilin hikayesi

-Hayallerinin peşinden koşan kadın masa başı işini bırakıp oto yıkamacı dükkanı açtı

DENİZLİ - Denizli'de 15 yıl boyunca yaptığı muhasebecilik mesleğinden vazgeçerek çocukluk hayali lan oto yıkama dükkanı açan ve sanayi sitesinde kadın yıkamacı olarak tek ola 33 yaşındaki Emine Karabulut, 8 Mart Dün Kadınlar Gününde hemcinslerine, "Kadınlar çok güçlüdür. Akıllarına koydukları her işi de yaparlar. O yüzden hayallerinin peşinden koşsunlar" mesajı ile seslendi.

Bir çocuğu olan Karabulut, çocukluk hayali olan oto yıkamacı dükkanına yıllar sonra kavuştu. Asıl mesleği muhasebecilik olan ve açık öğretim fakültesinde muhasebe bölümünü de bitirdikten sonra 15 yıl masa başında çalışan genç kadın yıllar sonra çocukluk hayali olan oto yıkamacı dükkanı açmak için işinden vazgeçti ve sanayi sitesinde kendisine dükkan açtı. Sanayi havasını ve atmosferini sevdiğini belirten Karabulut, sanayide bir dükkan açma hayalini gerçekleştirmek için mesleğini geride bıraktı. Sanayide ne iş yapabilirim diye düşündükten sonra oto yıkama açmaya karar veriyor. Sanayide dükkan aramaya başlamasının ardından devretmek üzere olan dükkanı devir alarak kızının ismi ile hayali olan işe başladı. 5 aydır sanayide oto yıkama işletmeciliği yapan Karabulut ailesinin tepkilerine rağmen işine dört elle sarılmış durumda.



Ailesi karşı çıkmasına rağmen masa başı işini bırakıp dükkanını açtı

Karabulut, 7 yaşındaki kızını annesine bırakarak her sabah gelip açtığı dükkanını akşam olunca kapatıp evinin yolunu tutuyor. Günde ortalama 10 ile 15 arasında otomobil yıkayan Karabulut tek personelle başladığı işinde personeli işten ayrılınca iş yerinde tek başına çalışıyor. Müşterilerin ise sanayide kadın oto yıkamacı ile ilk karşılaşmadaki şaşkınlıkları dikkatlerden kaçmıyor. Araçlarını yıkanması için getiren vatandaşalar ise kadın oto yıkamacının erkeklere oranla daha titiz ve düzenli yıkamasından gayet memnun olduklarını dile getirdi.



"Sanayide yapılan işleri çok seviyorum"

Oto yıkamacı olma serüvenini anlatan Karabulut, "4 yıllık muhasebe mezunuyum. 15 yıl özel şirketlerde muhasebe işi yaptım. Sanayiye girme sebebimde sanayide yapılan işleri çok seviyorum beğeniyorum. Çok güzel işler çıkıyor. Benimde bir şekilde burada olmam gerektiğini düşündüm. Tabi ki ben ne yapabilirdim. Bir zanaatım olmadığı için oto kuaför işine yönelmek istedim. Araştırdım, buldum. Burayı devir aldım. Bu şekilde başladım" ifadelerini kullandı.



"Müşterilerim ilk gördüğünde şaşırıyorlar"

Müşteri tepkilerinde memnun olduğunu dile getiren Karabulut, "Müşterilerim ilk gördüğünde şaşırıyorlar. Sanayide bir kadın, oto kuaförde bir kadın. Şaşırıyorlar daha sonrasında kadınlar daha titiz olduğu için memnun kalıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Karşılıklı memnunuz" şeklinde konuştu.



"Annem çok karşı çıktı"

Oto kuaför açmadan önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen hayalini gerçekleştirmek için çıktığı yolda pes etmediğini belirten Karabulut, "Annem çok karşı çıktı mesela. Babamın da pek içine sinmedi diyebilirim. Sanayi ortamı yalnız çalışıyorum diye ama onlar pek onay vermese de benim bu hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bir şekilde ikna oldular, ikna olmak zorunda kaldılar diyelim" dedi.



"Kadınlar güçlüdür, çok güçlüdür"

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hemcinsleri olan kadınlara da seslenen ve onlardan her daim güçlü olmalarını isteyen Karabulut şunları söyledi:

"Kadınlar güçlüdür, çok güçlüdür. Akıllarına koydukları her işi de yaparlar. O yüzden herkes hayalinin peşinden koşmalı, keyif aldığı işi yapmalı."



"Kadın eli yıkamaya farklılık katıyor"

Kendi aracını ve dükkanına gelen müşterilere araç yıkamalarında Karabulut'un dükkanına yönlendirdiklerini memnun olduklarını dile getiren sanayi esnafı Erdinç Çalış, "Esnaf arkadaşımız kadın, titiz ve düzgün temizliğinden dolayı araçlarımızı devamlı yönlendiriyoruz. Kendi araçlarımız ve müşteri araçlarını yönlendiriyoruz. Kadın eli değmesi yıkamaya farklılık kattığı için temiz ve düzenli oluyor. Bundan dolayı gayet mutluyuz" şeklinde konuştu.