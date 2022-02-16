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O sapık yakalandı! Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin etmişti - Son Dakika

O sapık yakalandı! Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin etmişti

16.02.2022 07:54

Önceki gün akşam saatlerinde Şişli'de bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadın izleyerek kendini tatmin eden E.Ç. yüzlerce görüntünün izlenmesi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli Mecidiyeköy'de önceki gün saat 18.30 sıralarında bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı.

GENÇ KIZI İZLEYEREK MASTÜRBASYON YAPTI

Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin eden sapık, yakalandı

YAKALANDI

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekipleri, yaklaşık 2 gün boyunca gece ve gündüz yüzlerce görüntü izleyerek şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Mecidiyeköy, Üniversite, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa O sapık yakalandı! Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin etmişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: O sapık yakalandı! Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin etmişti - Son Dakika
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