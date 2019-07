'O' şehirde otellerde yer kalmadı, evlerde misafir edilecekler

658 yıldır kesintisiz olarak devam edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne 'de, otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla otellerde yer kalmayan şehrin merkez nüfusu kadar ziyaretçi kente akın etti. Edirneli vatandaşlar, ziyaretçilere evlerini açmaya hazırlanıyor. Edirne Belediyesi tarafından 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası resmen başladı. Tarihi Kırkpınar Davul ve Zurna ekibi tarafından Edirne Belediyesi önünde karşılanan belediye başkanı Recep Gürkan , "Büyük Türk Milleti'nin Ata sporu olan yağlı güreşler hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi."Otellerde yer kalmadı, yapacak bir şey yok evlerimizi açacağız"Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar , "Dünyanın en büyük efsanesinin yapılacağı bir kentteyiz. Bugün itibariyle başladı. Şehir hareketli. Hatta aylar öncesinden yıllar öncesinden Edirne'deki otellerden bütün rezervasyonlar tamamlandı. Şimdi yeni gelmek isteyenler var. Yurt içinden, yurt dışından 'Bu büyük efsaneyi görmeye gidelim' diyenler var. İyi ama yer yok. Bizlere çok başvuru oluyor. Bizde diyoruz ki 'Hadi buyurun evlerimiz de kalın'. Yapacak bir şey yok. Evlerimizi açacağız. Böyle bir imece usulü misafirperverlik yapacağız" dedi."Çevre il ve ilçelere konaklamalar kaydı, 100 bin ziyaretçi bekliyoruz" Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da "Yıllardır olduğu gibi bizim bayramımız Kırkpınar Güreş şenliklerimiz geldi. Her yıl olduğu gibi 6 ay ve çok öncesinden yapılan rezervasyonlar ile Edirne'deki bütün oteller dolmuş durumda. Yaklaşık 40'a yakın konaklama tesisi, 2 bin 500'e yakın yatak kapasitesi ile bunun yanında misafir hanelerimiz, yurtlarımız hepsi dolmuş durumda. Tabi sadece Edirne'yi baz almıyoruz, her sene olduğu gibi Edirne dışında da konaklamalar Edirne'de yer kalmadığı için yakın ilçelerde ve illerde konaklamalar oluyor. Evlerde de misafirlikler oluyor. Bunlarla beraber konaklamada 50-60 bin sayısına ulaşılabilecektir. Tabi ki günü birlik gelenler de olacağı için 100 bine yakına bir insanın güreşleri izlemeye geleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı."Kırkpınar dünyaya mal olmuş bir festival"Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise "Kırkpınar bütün dünyaya mal olmuş bir festival. Bu sene kısmet olursa 658'incisi gerçekleşecek. Her sene hem güreşçi bazında hem de seyirci bazında üstüne koyarak yükselen bir trendi var. Şu anda otellerde yer kalmadı. Eğer dışarıda kalan insanlar varsa biz evlerimizi açmaya hazırız" dedi. - EDİRNE