O şelale şiddetli yağmurlar sonrası yine taştı - Son Dakika

O şelale şiddetli yağmurlar sonrası yine taştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi yağan şiddetli yağmurlar sonrasında taştı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede sabah saatlerinde etkisinin gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak yolu trafiğe kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi, taşarken, çevresi sular altında kaldı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile şelaleye giden yol da ulaşıma kapandı.