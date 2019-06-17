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O Ses Karayazı yarışmasına yoğun ilgi

57 dakika önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde O Ses Karayazı yarışması düzenlendi.

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde O Ses Karayazı yarışması düzenlendi. Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmaya ilgi çok büyüktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleriyle düzenlenen yarışmaya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yavuz Kocaman, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Emre Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Karayazı AK Parti İlçe Başkanı Servet Tutkun, öğretmenler, öğrencileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrası başlayan O Ses Karayazı yarışmasında Ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Yarışma Jüri Üyeliğini Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Feyzi, Doç. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü Cihangir Koşapınar'ın yaptığı yarışma programında Helin Alaca isimli öğrenci hem yarışma jürisinden hem de izleyiciler tarafından tam not alarak yarışmanın birincisi oldu

Programa misafir sanatçı olarak katılan Özcan Türe, Amir Yıldırım, Furkan Erbay yarışma sonrası izleyiciler karşısında sahne aldı. Katılımcılar gönüllerince eğlenirken misafir sanatçılarda halktan büyük ilgi gördü. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Mehmet Sekmen, Karayazı
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