Son Dakika Haberleri: O Ses Mut" Ses Yarışmasının Ön Elemeleri Yapıldı

O Ses Mut" Ses Yarışmasının Ön Elemeleri Yapıldı

1 saat önce

MERSİN (AA) – Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "O Ses Mut" ses yarışmasının ön elemeleri yapıldı.

O Ses Mut
MERSİN (AA) – Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen "O Ses Mut" ses yarışmasının ön elemeleri yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen elemelerde yarışmacılar eserleri en güzel biçimde seslendirip, jüriye beğendirmek için büyük gayret gösterdi.

Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Mut Halk Eğitim Müdürü Tuna Mutluyol, müdür yardımcıları Bünyamin Aydın, Arzu Yılmaz Gürdal ile Yasemin Koçak takip etti.

Harun Gergin, yaptığı açıklamada, Tuna Mutluyol ve personelini düzenledikleri etkinlikten dolayı kutladı.

Mutluyol da 48 kişinin müracaat ettiği yarışmada yarı final hakkını 16 ismin kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sanata ve müziğe olan ilgisini artırıp, gençleri güzel etkinliklere yönlendirmekti amacımız. Tüm Mut halkı da bu fikrimize güzel dönüş yaparak çok güzel bir katılım sağladı. İnşallah sanat ve Mut kazanır.
Yarı final 24 Nisan'da yapılacak. 29 Nisan'da yapılacak finalde en yüksek puanı alan ilk üç yarışmacıdan birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de gram altın verilecek."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Koçak, Bünyamin Aydın, Mut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O Ses Mut" Ses Yarışmasının Ön Elemeleri Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]