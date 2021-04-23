Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 2019 yılında Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.
Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hadise, basına yansıyan haberlerden sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.
Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.
YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ
Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada "Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez" diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirtmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
Son Dakika › Magazin › O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine bakın kim geliyor? - Son Dakika Magazin