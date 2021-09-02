Pandemi nedeniyle ekrana getirilmeyen TV8'in fenomen programlarından olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağı yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu.

Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.

Haluk Levent'in Ilıcalı'nın teklifine henüz bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi.

COVİD-19'A YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye yararı dokunan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yinede birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" dedi.