Son Dakika Haberleri: O Ses Türkiye'de Hadise ağlayarak anlattı... Acun Ilıcalı: 'Çekimleri iptal ederim'
Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'de Hadise ağlayarak anlattı... Acun Ilıcalı: 'Çekimleri iptal ederim' - Son Dakika Magazin

O Ses Türkiye'de Hadise ağlayarak anlattı... Acun Ilıcalı: 'Çekimleri iptal ederim'

7 saat önce

O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, erkek kardeşinin az önce baba olduğunu ancak çekimler nedeniyle hastaneye gidemediğini söyledi.

O Ses Türkiye'de Hadise ağlayarak anlattı... Acun Ilıcalı: 'Çekimleri iptal ederim', System.String[]

O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, erkek kardeşinin az önce baba olduğunu ancak çekimler nedeniyle hastaneye gidemediğini söyledi. Gözyaşlarına boğulan Hadise'ye üzülen Acun Ilıcalı ise 'Çekimleri iptal ederim. Senin mutluluğun önemli' dedi. Duygusal anlar yaşayan Hadise ailesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:15 
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Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
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