O Ses Türkiye'de Hadise ağlayarak anlattı... Acun Ilıcalı: 'Çekimleri iptal ederim'

O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, erkek kardeşinin az önce baba olduğunu ancak çekimler nedeniyle hastaneye gidemediğini söyledi. Gözyaşlarına boğulan Hadise'ye üzülen Acun Ilıcalı ise 'Çekimleri iptal ederim. Senin mutluluğun önemli' dedi. Duygusal anlar yaşayan Hadise ailesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.