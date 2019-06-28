O Ses Türkiye Finalisti Gülce'den "Sana Bir Şey Olmasın"

O Ses Türkiye 2019'da Beyazıt Öztürk'ün takımında etkileyici ve güçlü sesinin yanında üstün sahne performanslarıyla da ön plana çıkan Gülce Kahtalı, yarışmada finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Yakaladığı ivmeyi yeni çalışmasıyla sürdürmek isteyen Gülce, sesi ve yorumuyla müzik piyasasına yeni bir soluk getirme hedefinde.

Söz ve müziği Cengiz Erinç'e ait olan "Sana Bir Şey Olmasın"ın Gülce yorumununda prodüksiyon ve aranje koltuğunda Selim Öztürk oturuyor.