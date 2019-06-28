Son Dakika Haberleri: O Ses Türkiye Finalisti Gülce'den "Sana Bir Şey Olmasın"
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O Ses Türkiye Finalisti Gülce'den "Sana Bir Şey Olmasın"

53 dakika önce

O Ses Türkiye 2019'un finalistlerinden Gülce'nin ilk single'ı "Sana Bir Şey Olmasın" Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

O Ses Türkiye Finalisti Gülce'den

O Ses Türkiye 2019'da Beyazıt Öztürk'ün takımında etkileyici ve güçlü sesinin yanında üstün sahne performanslarıyla da ön plana çıkan Gülce Kahtalı, yarışmada finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Yakaladığı ivmeyi yeni çalışmasıyla sürdürmek isteyen Gülce, sesi ve yorumuyla müzik piyasasına yeni bir soluk getirme hedefinde.

Söz ve müziği Cengiz Erinç'e ait olan "Sana Bir Şey Olmasın"ın Gülce yorumununda prodüksiyon ve aranje koltuğunda Selim Öztürk oturuyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:24 Kaynak: Bültenler
Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Güncel
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