Son Dakika Haberleri: O ses türkiye finalisti Umut Kaç'tan "Allı Turnam"
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O ses türkiye finalisti Umut Kaç'tan "Allı Turnam"

4 dakika önce

O Ses Türkiye 2019'un finalistlerinden Umut Kaç'ın ilk single'ı "Allı Turnam" Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

O ses türkiye finalisti Umut Kaç'tan

O Ses Türkiye 2019'da Beyazıt Öztürk'ün takımında etkileyici ve güçlü sesinin yanında üstün sahne performanslarıyla da ön plana çıkan Umut Kaç, yarışmada finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Umut Kaç "Allı Turnam" türküsüyle O Ses Türkiye'de büyük beğeni toplamıştı.

Umut Kaç'ın etkileyici yorumuyla bir kez daha hayat bulan "Allı Turnam"ın prodüktör koltuğunda Selim Öztürk oturuyor. Şarkının aranjesi ise Muzaffer Bozkuş'a ait.

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:29 Kaynak: Bültenler
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