O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu - Son Dakika Magazin

O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu

1 saat önce

Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran, bu sezon O Ses Türkiye'de mutlu sona ulaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon belli oldu. Jürinin renkli isimlerinden Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYON JÜRİ SEDA SAYAN

Finalde son ikiye Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan kaldı. Yapılan SMS oylamanın ardından daha fazla oy alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'de bu sezonun şampiyonu oldu.

Yarışmacısı şampiyon olan Seda Sayan, karar açıklandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
O Ses Türkiye, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:42 
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