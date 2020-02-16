O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
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Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran, bu sezon O Ses Türkiye'de mutlu sona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:42
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon belli oldu. Jürinin renkli isimlerinden Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran şampiyonluk ipini göğüsledi.
ŞAMPİYON JÜRİ SEDA SAYAN
Finalde son ikiye Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan kaldı. Yapılan SMS oylamanın ardından daha fazla oy alan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'de bu sezonun şampiyonu oldu.
Yarışmacısı şampiyon olan Seda Sayan, karar açıklandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
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