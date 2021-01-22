O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika

O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı

22.01.2021 07:37

Jüri üyeliğini Hadise, Murda, Mero ve Eypio'nun yapacağı O Ses Türkiye Rap'ten ilk fragman yayınlandı. Yarışma yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacak.

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı.

YAYIN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Rap yarışmasının yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yarışmanın başvuruları koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden video ile yapılmaya devam ediyor.

O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı
O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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