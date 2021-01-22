O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı.

YAYIN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Rap yarışmasının yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yarışmanın başvuruları koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden video ile yapılmaya devam ediyor.