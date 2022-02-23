"O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi - Son Dakika
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"O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

23.02.2022 09:40
"O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

Sürünerek dükkana girip yardım bekledi

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşinde

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

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O Ses Türkiye, Okmeydanı, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'O Ses Türkiye' yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada: Genç sürünerek girdiği dükkanda yardım bekledi - Son Dakika
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