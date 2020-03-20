O sınavlar ertelendi - Son Dakika

O sınavlar ertelendi
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapılacak 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapılacak 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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