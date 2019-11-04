Son Dakika Haberleri: O şoför tutuklama talebiyle sevk edildi
Son Dakika Güncel O şoför tutuklama talebiyle sevk edildi

O şoför tutuklama talebiyle sevk edildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

O şoför tutuklama talebiyle sevk edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(İHA)

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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