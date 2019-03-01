Son Dakika Haberleri: O Sporcu Polise Böyle Yakalandı!

O Sporcu Polise Böyle Yakalandı!

2 saat önce

Nordic Dünya Kupası Kayak Şampiyonası'nda iddia edilen doping şebekesi için çarşamba günü Seefeld'daki polisler tarafından bir baskın düzenlendi.

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Nordic Dünya Kupası Kayak Şampiyonası'nda iddia edilen doping şebekesi için çarşamba günü Seefeld'daki polisler tarafından bir baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Max Hauke doping yapan 5 sporcu içinde yer aldı. 

Daha önce 2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde ve geçen yıl Güney Kore'deki PyeongChang'de  yarışan olimpiyat sporcusu Max Hauke, Avusturya polisi tarafından düzenlenen doping operasyonu kapsamında tutuklandı. İşte o anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre 1986'da kan nakli tüm sporcular için yasaklandığı yazıldı. Çünkü kan nakli sporcuların kanlarındaki oksijen seviyesini yükselterek performans ve dayanıklılığı arttığı bildirildi.

 Avusturya ve Almanya'daki 16 baskın sonucu toplam dokuz kişi tutuklandı.

Tutulan kişilerden biri, 2008 Tour de France döneminde Gerolsteiner bisiklet ekibinde çalışan bir doktor olan Mark Schmidt oldu.

Avusturyalı binici Bernhard Kohl, doping yarışındaki üçüncü sırayı aldı.




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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:05 

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