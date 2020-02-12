O sucu: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım - Son Dakika
Son Dakika Güncel O sucu: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım - Son Dakika

O sucu: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım

7 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi.

O sucu: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi. İdrarını damacananın içine değil, asansörün zeminine yaptığını, kokuyu önlemek amacıyla da damacananın içindeki suyu yere döktüğünü söyleyen Emre A.'nın, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı, bu yüzden çok sıkışmıştım" dediği öğrenildi.

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen Emre A., iddiaya göre, burada idrarını yaptı. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sucunun önce damacananın içine idrarını yaptığı, ardından da bunu yere döktüğü şeklinde yorumlandı ve tepki çekti.

'DAMACANANIN İÇİNE YAPMADIM'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüdeki Emre A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Emre A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. Emre A.'nın verdiği ifadede ise, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dediği öğrenildi.


İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
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