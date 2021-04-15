O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı - Son Dakika

O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı

15.04.2021 14:59

O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı -Durak Başkanı: "Olayı tasvip etmemiz mümkün değil, tüm halkımızdan özür diliyoruz" Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, taksi sürücüsünün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı Görüntülerin sosyal medyada yer almasının...

O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı

-Durak Başkanı: "Olayı tasvip etmemiz mümkün değil, tüm halkımızdan özür diliyoruz"

Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, taksi sürücüsünün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün, annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen kız kardeşini eve dönmeye ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi

MERSİN - Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis harekete geçti. Görüntülere konu olan taksi sürücüsü E.D.'ye ulaşan ekipler, sürücüyle birlikte kız kardeşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. 'Darp şüphelisi' olarak hakkında işlem yapılacağı öğrenilen taksicinin polisteki ilk ifadesinde, annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen kız kardeşini eve dönmeye ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Durak Başkanı: "Olayı tasvip etmemiz mümkün değil, tüm halkımızdan özür diliyoruz"

Öte yandan taksi sürücüsünün bağlı olduğu merkez Mezitli ilçesindeki taksi durağının başkanı Gökhan Mete, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, adlarının bu konuyla gündeme gelmesinden dolayı herkesten özür dilediğini söyledi. Olayı kesinlikle tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Mete, "Ancak olay göründüğü gibi değil. Olaya konu olan çalışma arkadaşımızın 16 yaşındaki kız kardeşi, evde annesi ile tartışma yaşayınca, evi terk etmek üzere valizini hazırlayıp ayrılıyor. Annesi başa çıkamayınca, ağabeyi olan arkadaşımızı arıyor. O da araçla kız kardeşinin yanına gidiyor ve araca binmesi için ikna etmeye çalışıyor. Binmeyince önünü kesip bindirmek üzere hareket edince istemediğimiz bu görüntü meydana geliyor. Kız kardeşi bağırınca, kameraların görmediği yerde kalabalık bir grup arkadaşımızın üzerine yürüyünce, linç korkusuyla oradan kaçıyor" dedi.

Olayın, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evi terk etmesini engellemek için ailenin aldığı bir önlem olduğunu dile getiren Mete, "Ama bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun yanlış bir harekettir. Kamuoyundan ve tüm halkımızdan, arkadaşımızın yaptığı bu hareketten dolayı özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mete, taksicinin ve kız kardeşinin şu anda poliste ifade verdiğini, kız kardeşinin şikayetçi olmadığını öne sürdü.

Olay

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı
O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı
O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı
O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı

Yenişehir, Mersin, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa O taksici, genç kızın ağabeyi çıktı - Son Dakika


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