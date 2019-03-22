O Taksici Gözaltına Alındı
1 saat önce
İstanbul'da aracına aldığı Senegalli yolcuyu "sen terörist misin", "camileri bombalamaya mı geldin" diye aşağılayan taksi şoförü, turizm polisince gözaltına alındı.
İstanbul
'da aracına aldığı Senegalli yolcuyu "sen terörist misin", "camileri bombalamaya mı geldin" diye aşağılayan taksi şoförü, turizm polisince gözaltına alındı. Taksicinin havalimanında meslektaşları tarafından dövüldüğü öğrenildi. Atatürk Havalimanı
'ndan aracına binen Ousmane Alyly isimli Senegalli turiste hakaretler yağdıran, "sen terörist misin", "camileri bombalamayı mı geldin" diyen ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici, gözaltına alındı. Senegalli turistin çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şoför O.K.'yı havalimanında gözaltına alarak, hakkında "gasp" suçundan işlem başlattı. O.K. işlemlerin yapılması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine götürüldü. Öte yandan, olayın ardından bu sabah görev yaptığı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne giden O.K.'nın meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Yaklaşık 10 taksi şoförü, görüntülerin yayılmasının ardından O.K.'yı feci şekilde darp etti. Havalimanı karakoluna götürülen O.K. kendisini darp eden taksicilerden şikayetçi oldu.
(Emrah
Kuş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
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