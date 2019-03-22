Son Dakika Haberleri: O Taksici Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden İhraç Edildi

O Taksici Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden İhraç Edildi

4 dakika önce

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.

O Taksici Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden İhraç Edildi, System.String[]
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir. Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir. Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

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