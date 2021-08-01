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O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi - Son Dakika

O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi

01.08.2021 11:57

Suçlunun, suçu işledikten sonra olay yerine gelen ilk kişi olması ve bu nedenle polisten kaçmasına dayanan teori bu olayda işe yaramadı. Malatya'da yaktığı evin söndürme çalışmalarına katılan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suçu işleyen şahsın, olay mahalline ilk gelen kişi olması ve bu nedenle de şüpheleri üzerinden atmasına dayanan teori bu sefer işlemedi. Malatya'da meydana gelen olayda, yaktığı evin söndürme çalışmalarına destek veren şahıs, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ YARDIMCI OLDU

Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınırken, onlarca ağaç yangında etkilendi. Yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda bölgede çalışmalarını sürdürürken, yangını çıkardığı ileri sürülen M.S.'yi söndürme çalışmalarını izlerken yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen M.S.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi

Malatya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi - Son Dakika


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