O terörist gri listede çıktı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir."
(İHA)
Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi Başarlı sunucu Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi