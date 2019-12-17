O terörist turuncu kategoride arananlar arasındaymış - Son Dakika

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O terörist turuncu kategoride arananlar arasındaymış
6 saat önce
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride arananlardan olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride arananlardan olduğunun tespit edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin- Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)
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