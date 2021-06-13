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O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası - Son Dakika

O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası

13.06.2021 10:48

O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası Kırsalın kadını çapanın yorgunluğunu, ATV'nin üzerinde atıyor Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir köyde yaşayan 3 çocuk annesi, tarlada çalışmanın yorgunluğunu ATV motoruna binerek atıyor.

O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası

Kırsalın kadını çapanın yorgunluğunu, ATV'nin üzerinde atıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir köyde yaşayan 3 çocuk annesi, tarlada çalışmanın yorgunluğunu ATV motoruna binerek atıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Servetiye Cami köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Aktürkoğlu (46), 16 yıl önce eşinin emekli olmasının ardından ailesi ile birlikte köye yerleşti. Samanlı dağları eteklerindeki köyünde tarım işi ile ilgilenen Aktürkoğlu, günlük yaşamını da buna göre yapıyor. Köyde yoğun bir tempoyla çalışan Seher Aktürkoğlu, bunun stresini ise ATV motoru kullanarak atıyor. Tozlu, topraklı ve sert virajlı köy yollarında ATV'ye binerek vakit geçiren Seher Aktürkoğlu, aynı zamanda komşularının kendisinden istediği malzemeleri de yine ATV motoru ile götürüyor.

"Dağların arasında, ormanlarda geziyorum"

ATV motoru kullanmanın, kendisine çok keyif verdiğini kaydeden Seher Aktürkoğlu, "Bağ, bahçe işlerimiz oluyor, odun kesme işlerimiz oluyor. Fidanlarımızı ekiyoruz. Bu tarz işlerle uğraşıyoruz. ATV benim için on numara bir şey. Severek kullanıyorum, çok bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Akrabamızın bir ATV motoru vardı. Ondan heves ediyorduk, kullanmak istiyorduk. Sonra eşim de bir ATV motoru aldı. Sabah kalkıyorum, şalvarımı giyiyorum, evimin işini yapıyorum. Alıyorum çapamı tarlama iniyorum. Ekeceğimi ekip, çapalayacağımı çapalıyorum ve ardından işlerimi bitiriyorum. Daha sonra ATV motoruma büyük bir zevkle biniyorum. Dağların arasında, ormanlarda geziyorum. Bu benim için çok büyük bir eğlence. Toprakla uğraşmak zaten çok güzel, köy hayatını da çok seviyorum" dedi.

"ATV kullanmama çok şaşırıyorlar"

Köylerde ATV motoru kullanmanın çok yaygın olmadığını dile getiren Aktürkoğlu, "Ben köyde ATV kullananı fazla görmüyorum. Bir de köyümüzün bulunduğu alan biraz engebeli ve tehlikeli. Yolları biraz virajlı ve uçurum. İnsanlar benim ATV kullanmama çok şaşırıyor ama bence kullanımı çok zevkli. 'Aaa nasıl kullanıyorsun' diyorlar. Aslında biraz yenileşmek gerekiyor. ATV motoru ufak araç, her yere gidebiliyorsunuz. Birinin bir ihtiyacı olduğunda götürüyorum. Çapa lazım oluyor, kazma lazım oluyor. Beni arayıp, 'getirebilir misin' diyor. Atlıyorum ATV motoruma götürüyorum. Çapa götürüyorum, bel ve orak isteyen oluyor götürüyorum, yardımcı oluyorum" diye konuştu.

"Daha ben bile ATV'ye binmedim"

Seher Aktürkoğlu'nun aynı köyde yaşayan akrabası Mustafa Aktürkoğlu ise, "Seher'in ATV kullandığını aniden görünce hepimiz şaşırdık. Bahçecik Mahallesi'ne yalnız başına gidiyor, çayını kahvesini içip geri geliyor. Daha ben bile ATV'ye binmedim" şeklinde konuştu.

O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası
O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası

Başiskele, Kocaeli, Emekli, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel O, tozlu topraklı köy yollarının ATV'li Seher ablası - Son Dakika


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